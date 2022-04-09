Врач-нарколог: прием кофе для отрезвления грозит остановкой сердца

«Кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия», - заявил нарколог.

Врач-нарколог призвал людей, употребляющих алкоголь, не трезветь с помощью кофе. По словам Брюна, кофеин не оказывает влияния на процесс усвоения и расщепления спиртного и потому не содействует его быстрому выводу.По словам медика, смешивание кофе со спиртным может поспособствовать тому, что человек почувствует сильное депрессивное состояние.Также Брюн предупредил, что микс кофеина с алкоголем вызывает эффект гиперстимуляции нервной системы – в этом случае человек может подвергнуться риску смерти вследствие остановки сердца, не выдержавшего перенапряжения.В предыдущих интервью Евгений Брюн делился рекомендацией не запивать спиртное напитками с углекислым газом, а также не использовать в качестве закуски сладости, поскольку в этом случае печень рискует подвергнуться ожирению. Лучшим видом закуски к алкоголю эксперт назвал тогда отварной картофель – этот продукт замедляет его всасывание в кровь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на подорванное здоровье печени.