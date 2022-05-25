Медик Исаева указала на опасность привычки пить крепко заваренный чай

«Крепкий чай повышает тревожность и вызывает нарушения сна», - заметила Исаева.

«Содержащийся в нем кофеин приводит к изжоге, кислотному рефлюксу, обострению гастрита и язвы».

«За день следует выпивать не более пяти чашек некрепкого свежезаваренного чая», - резюмировала медик.