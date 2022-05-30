Медик Арзамасцев объяснил, при каких особенностях небезопасно пить чай
Некоторые особенности в состоянии здоровья делают небезопасным питье чая, заявил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.
В интервью медика прозвучало пояснение о том, что крепость чая определенным образом соотносится с уровнем в нем пуринов – веществ, активирующих воспалительные процессы, ведущие к обострению симптомов подагры.
«Чем больше заварки мы кладем, тем большее количество пуринов проникает в напиток», - уточнил Арзамасцев.
Медик подчеркнул: люди с подагрой могут позволить себе только очень слабо заваренный чай, либо им следует вообще обходиться без него.
Кроме того, добавил врач,
«пить чай с осторожностью следует людям с гипертонией, бессонницей, острыми заболеваниями желудка».
Арзамасцев напомнил, что чай является источником кофеина – высокие лозы этого вещества могут влиять на колебания артериального давления, с которыми бывают связаны крайне неприятные симптомы. При желудочных нарушениях питье крепко заваренного чая может поспособствовать обострению болезненных состояний, у здоровых людей – вызвать изжогу из-за раздражения слизистой пищеварительного тракта. Тем, кто склонен к изжоге, пить чай нужно с осторожностью.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому по мнению врачей могут быть полезны продукты из сои.
Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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