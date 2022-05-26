«Не кипятите воду дважды»: эксперт назвал ошибки при заваривании чая

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чайник на плите

Из рекомендаций чайного эксперта Себастьяна Михаэлиса следует, что чай всегда нужно готовить только из свежей порции воды, не кипятя ее дважды.

В интервью Себастьяна Михаэлиса были перечислены ошибки, часто допускаемые при заваривании чая. Одной из таких ошибок специалист назвал повторное кипячение оставшейся в чайнике жидкости. Михаэлис подчеркнул: хороший чай готовится исключительно из свежей воды.

«Главный секрет заваривания вкусного и насыщенного напитка – это  вода. Используйте для чая только свежую воду, никогда не кипятите дважды   ту, что осталась в чайнике с прошлого раза», - подчеркнул чайный эксперт.

Помимо этого, он поделился следующими советами, полезными при заваривании чая.
  • Черный чай следует заваривать кипятком сразу после закипания воды.
  • Заваривать кипятком зеленый чай – ошибка: вода должна быть не горячее 85 градусов.
  • При использовании чайного пакетика вынимать его из емкости следует через 2-3 минуты.
  • Тем, кто пьет чай с молоком, следует добавлять молоко в напиток, а не наоборот.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление чая каркаде может эффективно помогать в борьбе с гипертонией.
Себастьян Михаэлис (Sebastian Michaelis)
Себастьян Михаэлис (Sebastian Michaelis)
ЗОЖ
чайный эксперт, мастер-смеситель чая в компании Tetley
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