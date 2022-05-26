«Не кипятите воду дважды»: эксперт назвал ошибки при заваривании чая
Из рекомендаций чайного эксперта Себастьяна Михаэлиса следует, что чай всегда нужно готовить только из свежей порции воды, не кипятя ее дважды.
В интервью Себастьяна Михаэлиса были перечислены ошибки, часто допускаемые при заваривании чая. Одной из таких ошибок специалист назвал повторное кипячение оставшейся в чайнике жидкости. Михаэлис подчеркнул: хороший чай готовится исключительно из свежей воды.
«Главный секрет заваривания вкусного и насыщенного напитка – это вода. Используйте для чая только свежую воду, никогда не кипятите дважды ту, что осталась в чайнике с прошлого раза», - подчеркнул чайный эксперт.
Помимо этого, он поделился следующими советами, полезными при заваривании чая.
- Черный чай следует заваривать кипятком сразу после закипания воды.
- Заваривать кипятком зеленый чай – ошибка: вода должна быть не горячее 85 градусов.
- При использовании чайного пакетика вынимать его из емкости следует через 2-3 минуты.
- Тем, кто пьет чай с молоком, следует добавлять молоко в напиток, а не наоборот.
Себастьян Михаэлис (Sebastian Michaelis)
ЗОЖ
чайный эксперт, мастер-смеситель чая в компании Tetley
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