«Не кипятите воду дважды»: эксперт назвал ошибки при заваривании чая

«Главный секрет заваривания вкусного и насыщенного напитка – это вода. Используйте для чая только свежую воду, никогда не кипятите дважды ту, что осталась в чайнике с прошлого раза», - подчеркнул чайный эксперт.

Черный чай следует заваривать кипятком сразу после закипания воды.

Заваривать кипятком зеленый чай – ошибка: вода должна быть не горячее 85 градусов.

При использовании чайного пакетика вынимать его из емкости следует через 2-3 минуты.

Тем, кто пьет чай с молоком, следует добавлять молоко в напиток, а не наоборот.