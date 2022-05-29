Лук назван полезным для снижения сахара в крови и защиты от рака
Будучи обычным доступным овощем, лук содержит вещества, способствующие защите организма от разных болезней, в том числе рака, гипертонии.
Лук известен как защитник артерий, рассказали специалисты в публикации издания Yahoo News Japan. Регулярное употребление овоща медики считают одним из способов профилактики гипертонии.
«Употребление лука в сыром виде позволяет укрепить кровеносные сосуды и снизить кровяное давление».
Также овощ снижает подверженность диабету, способствует лучшему контролю сахара в крови у диабетиков. Оздоровительные эффекты, связанные с поеданием лука, объясняются составом лука – он содержит в себе массу веществ, позитивно влияющих на организм. В частности, в нем присутствуют белки, углеводы, водорастворимые витамины и минералы в виде кальция, железа, селена.
«Также лук богат питательными веществами с уникальной биологической активностью – сернистыми соединениями, флавоноидами, стероидами, полисахаридами, простагландинами и другими. Благодаря этим веществам лук обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, способен снижать уровень глюкозы, жира и холестерина в крови», - констатируют медики.
Эксперты назвали лук полезным для защиты от развития рака. Одно из его соединений, селен, может активировать процесс апоптоза, самоуничтожения злокачественных клеток, препятствует росту новых. С другими веществами лука – аллилсульфидами, флавоноидами – ученые связывают пониженную вероятность рака желудка, опухолей пищевода, кишечника, печени.
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