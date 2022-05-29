Лук назван полезным для снижения сахара в крови и защиты от рака

«Употребление лука в сыром виде позволяет укрепить кровеносные сосуды и снизить кровяное давление».

«Также лук богат питательными веществами с уникальной биологической активностью – сернистыми соединениями, флавоноидами, стероидами, полисахаридами, простагландинами и другими. Благодаря этим веществам лук обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, способен снижать уровень глюкозы, жира и холестерина в крови», - констатируют медики.