«Возможен панкреатит»: врач Дианова предупредила о болезнях из-за майонеза

«Самыми частыми заболеваниями людей, часто употребляющими майонез, являются лишний вес, панкреатит и холецистит (воспаление желчного пузыря)», - заявила Нурия Дианова.

«В классическом покупном майонезе порядка 60% жира – это очень много на 100 граммов продукта, безумно калорийно. Лучше заправлять блюдо сметаной или делать домашний майонез из натуральных ингредиентов в небольшом количестве», - процитировал эксперт портал URA.RU.