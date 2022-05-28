«Возможен панкреатит»: врач Дианова предупредила о болезнях из-за майонеза
Частое употребление блюд с майонезом чревато развитием некоторых болезней, включая воспаление поджелудочной железы панкреатит, – об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
В своем комментарии Дианова перечислила заболевания, возможные у тех, кто охотно ест майонез, не особенно заботясь о том, чтобы контролировать его количество. По словам врача, среди недугов, часто встречающихся у любителей этого жирного соуса, сформировалась «большая тройка».
«Самыми частыми заболеваниями людей, часто употребляющими майонез, являются лишний вес, панкреатит и холецистит (воспаление желчного пузыря)», - заявила Нурия Дианова.
Медик добавила, что подобно другим блюдам, содержащим большое количество жиров, майонез также способствует расслаблению пищевого канала и делает более интенсивными приступы изжоги.
Врач посоветовала помнить, что майонез, содержащий до 60-70 процентов жира, является продуктом, который серьезно перегружает поджелудочную железу, желчный пузырь. Эти органы очень чувствительны к жирной еде, и если она регулярно присутствует в рационе, то повышается риск нарушений в их работе вплоть до развития заболеваний.
«В классическом покупном майонезе порядка 60% жира – это очень много на 100 граммов продукта, безумно калорийно. Лучше заправлять блюдо сметаной или делать домашний майонез из натуральных ингредиентов в небольшом количестве», - процитировал эксперт портал URA.RU.
Ранее портал MedikForum.ru писал о полезных продуктах, способных вызывать обострение болезней.
Нурия Дианова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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