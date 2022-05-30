Врачом названы продукты, полезные для быстрого удаления тромбов
Врач-диетолог Ирина Гуляева рассказала о продуктах питания, которые могут быть очень полезными для растворения тромбов в кровеносных сосудах.
Тромбы оседают в артериях и сосудах в виде плотных кровяных сгустков. Человеческий организм обладает способностью растворять тромбы, однако он может справиться не с каждый сгустком. Если тромб сохраняется, он негативно влияет на кровообращение и способствует развитию ишемии, последствием которой может стать даже летальный исход.
«Тромбы могут появляться из-за повреждения стенки сосуда, нарушения свертываемости крови или ее застоя – причинами этого могут стать неправильное питание, травма, перенесенная операция или нарушение обмена веществ, длительное пребывание человека в одной позе без движений», - сообщила Гуляева в интервью.
Медик уточнила, что тромбоз может быть венозным или артериальным, способен проявляться в острой форме или быть хроническим.
«Наибольшую опасность представляет артериальный тромбоз».
Врачом были названы продукты, помогающие организму быстро удалять тромбы. Так, очень полезна в этом деле куркума. Компонент специи куркумин обладает свойствами антикоагулянта, вдобавок дает противовоспалительный эффект.
Также разжижать кровь помогает корица, но этим продуктом важно не злоупотреблять. В избытке корица негативно влияет на печень.
Полезным для быстрого удаления тромбов был назван и чеснок. Потребление овоща в целом благоприятно сказывается на состоянии кровеносной системы, оказывает на нее противовоспалительное действие.
Другие продукты, которые медик включила в список натуральных разжижителей крови, способствующих растворению тромбов.
- Имбирь.
- Сухое красное вино.
- Продукты с витамином E: миндаль, семечки подсолнечника, цельнозерновые крупы, подсолнечное масло.
- Рыба: лосось, форель, тунец.
Ранее портал MedikForum.ru писал о разных видах клетчатки – растворимой и нерастворимой, и их особенностях.
Оставить комментарий