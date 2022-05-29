В чем разница между растворимой и нерастворимой клетчаткой

Бобовые: горох, фасоль, чечевица.

Цельнозерновые: овес, ячмень.

Овощи: брюссельская капуста, сладкий картофель, морковь, горох.

Фрукты: апельсины, авокадо, яблоки, груши.

Семена: подорожник, чиа, лен.

Жесткие части овощей и фруктов: например, кожура яблок, стебли брокколи и спаржи.

Цельное зерно.

Отруби, пшеничные или овсяные.

Орехи.

«Короче говоря, растворимая клетчатка образует гель и действует как губка, помогая избавиться от жира и холестерина, в то время как нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула. Оба типа клетчатки необходимы для поддержания здоровой пищеварительной системы и общего самочувствия. Помните, если вы увеличиваете потребление клетчатки, также увеличьте потребление жидкости, воды»