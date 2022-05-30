Диета с высоким содержанием пищевых волокон укрепляет иммунитет
Исследования связали диету с высоким содержанием пищевых волокон со снижением резистентности к антибиотикам. Эта способность бактерий представляет огромную угрозу для здоровья человечества в ближайшие десятилетия.
По данным Всемирной организации здравоохранения, резистентные к антибиотикам бактерии к 2050 году будут уносить на нашей планете гораздо больше жизней, чем все войны и террористические акты. Человечество бесконтрольно использует антибиотики, что приводит к тому, что у бактерий вырабатывается к ним резистентность, и прежде хорошо излечимые заболевания вроде гонореи или туберкулёза начинают убивать пациентов без всякой возможности их победить. Тем важнее обнаружить способы, позволяющие решить эту очень серьёзную для нас проблему. Исследование учёных из Калифорнийского университета в Дэвисе показало, что человеку может помочь диета с высоким содержанием волокон.
Взрослые добровольцы, которые употребляли ежедневно от 8 до 10 г волокон, демонстрировали впоследствии значительно меньшее количество антибиотикорезистентных бактерий в желудочно-кишечном тракте. В сферу внимания учёных попали здоровые взрослые добровольцы, имевшие различный уровень генов, вызывающих антибиотикорезистентность. Доказано, что диета с высоким содержанием волокон и низким количеством животных белков укрепляет их иммунитет. У людей с самым низким показателем генов антибиотикорезистентности в желудочно-кишечном тракте оказывался повышенный уровень анаэробных микробов, что свидетельствовало о здоровом кишечнике с низким уровнем воспалений.
Полученные результаты прямо подтверждают идею о том, что изменения питания может иметь силу своего рода нового оружия в борьбе против антибиотикорезистентности. И речь идёт не о каких-то экзотических блюдах, а о сбалансированной диете, в которой просто хватает пищевых волокон. И добиться этого совсем несложно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Дэвисе
ЗОЖ
один из университетов в системе Калифорнийского университета, находящийся в городе Дейвис
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