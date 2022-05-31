Названы «овощ номер один» и «фрукт номер один» при ограниченном бюджете
Ограниченный бюджет требует экономии, но это еще не повод отказываться от полезных овощей и фруктов.
Как придерживаться здорового питания, когда растут цены на продукты? Специалисты советуют делать упор на «экономичные» продукты.
По мнению многих экспертов, «овощ номер один», который нужно покупать при ограниченном бюджете, – это лук.
Полстакана сырого лука содержит 1 грамм белка, 0 граммов жира, 7 граммов углеводов, 117 миллиграммов калия (это 4% рекомендуемой суточной нормы ), 6 миллиграммов витамина С (около 8%), 15 микрограммов фолиевой кислоты. Это количество питательных веществ не так высоко, как в некоторых других овощах, однако при регулярном употреблении лук может оказать значительное положительное влияние на организм.
Главные преимущества лука. Содержит антиоксидант кверцетин, который снижает риск сердечных заболеваний и помогает регулировать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что сочетание лука с чесноком может помочь снизить риск некоторых видов рака, включая рак молочной железы.
Также лук обладает антибактериальными свойствами, помогает бороться с бактериями, вызывающими болезни пищевого происхождения. Если хранить овощ в прохладном, темном и сухом месте , то он хорошо продержится в течение нескольких недель.
Что касается «фрукта номер один» при ограниченном бюджете, то таковым признаны бананы. Будучи «бюджетным продуктом», бананы являются действительно здоровой пищей. Один средний банан содержит 1 грамм белка, 27 граммов углеводов (включая 14 граммов природного сахара), 3 грамма клетчатки, 422 миллиграмма калия (около 16% нашей суточной потребности).
Главные преимущества бананов. Употреблять предпочтительно несколько недозревшие плоды – они содержат резистентный крахмал, который помогает улучшить здоровье кишечника, действуя подобно пробиотику. Кроме того, он улучшает контроль уровня сахара в крови, способствует поддержанию здорового веса.
Благодаря высокому содержанию калия, фрукт также может помочь снизить риск сердечных заболеваний, снизить кровяное давление. В бананах содержатся и вещества, которые действуют как нейромедиатры, улучшая настроение, снижая риск беспокойства. Кстати, в пищу вполне пригодна и их кожура, являющаяся отличным источником клетчатки (главное, тщательно вымыть).
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