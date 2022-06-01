Что помогает при повышенном давлении: медики говорят о пользе имбиря

«Имбирь обладает потенциальным профилактическим свойством против некоторых хронических заболеваний, особенно гипертонии и ИБС», - заявили авторы проекта.

Ежедневно с проблемой повышенного давления сталкивается огромное количество людей. Между тем, рацион питания является ключевым фактором в том, что касается показателей АД. В частности, медики говорят, что в борьбе с гипертонией может быть очень полезен имбирь.Было проведено исследование, результаты которого опубликовал PubMed.gov. Его авторы оценивали эффект ежедневного потребления имбиря. Ученые анализировали, как различные уровни потребления имбиря соотносятся с распространенностью хронических заболеваний, включая диабет, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, гиперлипидемию, цереброваскулярные заболевания, ожирение печени, анемию, опухоли. Объектом исследования стали 4628 участников, мужчин и женщин возрастом от 18 до 77 лет.В результате анализа специалисты пришли к выводу, что имбирь действительно полезен как профилактическое средство для сердечно-сосудистой системы, и его ежедневное потребление коррелирует со снижением риска повышенного давления.Помимо употребления имбиря, для борьбы с повышенным давлением полезны также другие «гастрономические» меры. Так, по данным Клиники Майо, соблюдение рациона, богатого цельным зерном, фруктами, овощами и нежирными молочными продуктами и содержащего мало насыщенных жиров, может снизить артериальное давление на 11 пунктов.В свою очередь, сокращение натрия в рационе позволяет снизить кровяное давление примерно на 5–6 пунктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление кофе является одним из самых простых способов продлить жизнь