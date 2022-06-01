Как продлить жизнь: кофе может снизить риск смерти на 30 процентов

Люди, которые выпивают от двух до четырех чашек кофе в день, имеют более низкий риск смерти от всех причин.

Последние данные свидетельствуют, что кофе может быть ключом к долгой жизни. Новое исследование с участием более 170 000 человек, продемонстрировало:Было установлено, что кофе влияет на активность генов посредством эпигенетических изменений. Ключевым элементом напитка является хлорогеновая кислота – антиоксидант, который защищает от окислительного стресса, ключевого фактора хронических заболеваний. Она способна ингибировать фермент альфа-глюкозидазу, который отвечает за расщепление углеводов и ограничивает поглощение глюкозы во время пищеварения. Таким образом кофе содействует снижению уровня сахара в крови.Также его компоненты повышают настроение, сопутствуют выздоровлению при инфекциях, усиливают защиту от некоторых нейродегенеративных заболеваний и проблем с печенью. Согласно исследованию, которое было проведено Школой общественного здравоохранения Южного медицинского университета в провинции Гуандун, у тех, кто регулярно пьет кофе, значительно меньше шансов умереть от любой причины, сердечных заболеваний и рака, по сравнению с непьющими.Ученые резюмировали, что напиток может снизить риск смерти на 30 процентов. В публикации журнала Annals of Internal Medicine они отметили, что предыдущие обсервационные исследования также указывали на связь между потреблением кофе и снижением риска смерти.В то же время некоторые исследователи советуют проявлять осторожность при добавлении сахара в кофейные напитки.Также следует помнить, что кофеин является природным стимулятором и при чрезмерном употреблении может иметь негативные последствия. При дозах выше 10 граммов в день кофе может быстро стать токсичным, привести к учащению сердцебиения. Кроме того, избыток кофеина может вызывать долгосрочные осложнения для здоровья, связанные с фертильностью, кровяным давлением и потреблением кальция в костях. Злоупотреблять кофе вредно.Ранее портал MedikForum.ru писал о доступном способе снизить риск болезней сердца на 35%.