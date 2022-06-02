Филе из лосося избавит от гипертонии
Одно крупное филе из лосося ежедневно - секрет поддержания артериального давления в здоровых пределах. К такому выводу пришли ученые из Университета Макао в Китае.
Употребление одного филе из лосося ежедневно поможет удерживать под контролем показатели артериального давления. Китайские учёные обнаружили, что потребление 3 г жирных кислот Омега-3 ежедневно - абсолютно оптимальная доза для людей всех возрастов. Такое количество содержится приблизительно в 120 г лосося. Авторы исследования провели метаанализ 70 научных работ с участием 5 000 человек в возрасте от 22 до 86 лет.
Было установлено, что три и более граммов жирных кислот Омега-3 в день снижают артериальное давление всего за 10 недель, в среднем, на 2 мм ртутного столба. Это касается и систолического, и диастолического давления. А вот у жертв гипертонии это снижение увеличивалось более чем в два раза.
По мнению учёных из Китая, вегетарианцы и веганы тоже могут пользоваться преимуществами жирных кислот Омега-3, даже не употребляя рыбу. Для этого им необходимо получать пищевые добавки. Конечно, данное снижение давления никак не назовёшь выдающимся, но оно всё равно является значительным, если учесть, что достигается не с помощью лекарств, имеющих массу побочных эффектов, а за счёт употребление правильных продуктов питания. Сегодня россиянам рекомендуется употреблять не менее 80 г жирных кислот Омега-3 еженедельно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Макао
ЗОЖ
государственное высшее учебно-исследовательское заведение, ведущий и крупнейший с точки зрения предлагаемых курсов университет Макао, особого административного района Китайской народной республики
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