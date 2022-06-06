Почему употребление яиц признали полезным
Употребление куриных яиц может повысить показатели «хорошего» холестерина, как показало исследование. Его авторы обнаружили связь между умеренным количеством этого продукта и защитой от болезней сердца.
Эксперты Пекинского университета полагают, что куриные яйца являются крайне полезным пищевым продуктом для здоровья. Помимо всего прочего они увеличивают показатель «хорошего» холестерина, который важен для защиты от атеросклероза и от заболеваний сердца вроде инфарктов и инсультов. Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания являются основными убийцами человечества на протяжении уже многих десятилетий.
Само по себе куриное яйцо считается великолепным источником высококачественного белка, в нём много витаминов B, D, а также антиоксидантов. Это диетический продукт за счёт именно высокого белкового содержания и низкой калорийности. Яйца помогают укрепить работу мозга и здоровья костей. Воздействие яиц на сердечно-сосудистую систему давно изучается учёными. Однако лишь небольшое количество исследований следило за тем, какую роль играл метаболизм холестерина в плазме в связи с употреблением куриных яиц, и как это воздействует на риск сердечно-сосудистых болезней.
В исследовании приняли участие 4 778 человек. 3 401 имел к моменту начала наблюдений болезни сердца, а 1 377 нет. Доказано, что умеренное употребление куриных яиц ежедневно повышало уровень белка под названием аполипопротеин А1. Он является «хорошим» липопротеином, который относится к числу строительных белков «хорошего» холестерина - липопротеинов высокой плотности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Пекинский университет
ЗОЖ
известный также под сокращённым названием «Бэйда» 北大 — основанный в 1898 году, крупнейший университет Китая, один из старейших вузов страны
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