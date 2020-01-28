Одной яйцо в день полезно для сердца
Употребление одного яйца в день полезно для здоровья, как показало исследование. И в таком количестве яйца не угрожают организму холестерином.
Длительное время у куриных яиц была плохая репутация, ведь считалось, что после употребления продукта в организме вырастает уровень холестерина. Ранее ученые опровергли данное мнение и доказали, что яйца полезны для здоровья в целом, и для сердца в частности. Новое исследование экспертов из Университета Макмастера в Канаде подтвердило, что одно яйцо в день не увеличивает риска сердечно-сосудистых болезней. Результаты опубликованы журналом The American Journal of Clinical Nutrition.
Умеренное употребление яиц никак не влияет на вероятность болезней сердца или приближение смертности, как говорится в пресс-релизе исследователей. Значительное количество людей, за которыми они наблюдали, употребляли приблизительно по одному яйцу в день или меньше. Установлено, что риск болезней сердца от этого не увеличивался, и если в прошлом они уже сталкивались с данными заболеваниями. Не вырастала и опасность диабета.
Напомним, что «плохой» холестерин или липопротеины высокой плотности давно связаны с сердечно-сосудистыми болезнями. Поэтому до сих пор в некоторых медицинских рекомендациях содержится совет ограничить употребление яиц тремя штуками в неделю. Новое исследование страхи опровергло. Хотя в яйцах содержится повышенный уровень диетического холестерина, ученые не выявили связи между употреблением яиц и ростом показателей «плохого» холестерина в крови. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий