Названы противораковые продукты, способные увеличить продолжительность жизни
Крестоцветные овощи, бобы, орехи называются учеными в числе противораковых продуктов, способных увеличить продолжительность человеческой жизни.
Крестоцветные овощи. Большинство овощей семейства крестоцветных, таких как брокколи, обычная капуста, а также брюссельская или цветная капуста, очень богаты питательными веществами – при этом их можно употреблять как в приготовленном, так и сыром виде.
«Крестоцветные овощи содержат минералы, витамины, антиоксиданты и фитохимические соединения сульфорафана, которые могут предотвратить развитие раковых опухолей и воспалений в организме», - констатируют исследователи.
Дополнительно эти овощи способны снижать риск сердечных заболеваний, укреплять иммунную систему. Все это делает их хорошим выбором для тех, кто хочет продлить свою жизнь.
Орехи и семена. Врачи рекомендуют употреблять до 30 граммов орехов в день (примерно горсть). Ежедневное употребление разнообразных орехов и семян дает организму белок, полезные жиры, витамины, фитостеролы, минералы, антиоксиданты – данные питательные вещества тесно ассоциируются с хорошим здоровьем, стройностью и долголетием.
«Орехи имеют низкий гликемический индекс, обеспечивают длительную сытость и помогают контролировать вес, снижают риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака», - свидетельствуют медики.
Бобовые. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, фасоль помогает уменьшить вредный жир на животе, известный как висцеральный жир. Данный тип жира связан с высоким риском воспаления, поражающего внутренние органы – сокращение висцерального жироотложения препятствует этому, дает противораковый эффект.
Зеленый чай. Имеющиеся данные говорят, что люди, которые пьют зеленый чай не менее трех раз в неделю, живут в среднем на 15 месяцев дольше, чем те, кто этого не делает. Также научно установлено, что компонент напитка эпигаллокатехин-3-галлат способен блокировать важный для роста раковых клеток фермент, благодаря чему препятствует развитию опухоли.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие овощи особенно эффективно снижают риск инфарктов и инсультов.
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