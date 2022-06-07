Названы противораковые продукты, способные увеличить продолжительность жизни

«Крестоцветные овощи содержат минералы, витамины, антиоксиданты и фитохимические соединения сульфорафана, которые могут предотвратить развитие раковых опухолей и воспалений в организме», - констатируют исследователи.

«Орехи имеют низкий гликемический индекс, обеспечивают длительную сытость и помогают контролировать вес, снижают риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака», - свидетельствуют медики.