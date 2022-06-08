Перекус номер один для снижения уровня сахара в крови, по мнению диетолога

«Орехи являются отличными источниками растительного белка и богаты полезными жирами и клетчаткой, что делает их очень сытными. Исследования показали, что сочетание полезных жиров, белков и клетчатки в орехах замедляет их пищеварение и в результате стабилизирует реакцию сахара в крови», - сообщила Цурская.

Некоторые продукты могут влиять на содержание сахара в крови больше, чем другие, констатируют медики. Так, сразу очень существенное повышение его уровня вызывают продукты, богатые простыми или добавленными сахарами, и продукты с высокой степенью переработки. Для резкого повышения сахара в крови свойственно такое же быстрое падение. Когда постоянно возникают подобные колебания, это может усложнять выработку инсулина организмом. Результатом нарушений в производстве инсулина становится опасно высокое содержание сахара в крови, что может со временем привести к диабету 2 типа.Диетолог Юлия Цурская заметила, что некоторые продукты помогают поддерживать здоровый уровень сахара в крови . Но есть один продукт, который выделяется как перекус номер один для снижения уровня сахара в крови, – это орехи, утверждает эксперт.Согласно имеющимся данным, ежедневное употребление около 30-40 граммов орехов может улучшить естественный контроль организма над уровнем сахара в крови, это эффективно даже при имеющемся предиабете и диабете 2 типа.Употребление орехов в целом может укреплять здоровье. Они являются хорошими источниками витаминов и питательных веществ, включая витамин Е, магний, цинк, фолиевую кислоту, витамин В6. Цурская рекомендует выбирать несоленые орехи, чтобы контролировать потребление натрия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тяга к трем видам пищи может сигналить об опасно высоком уровне сахара и обострившемся диабете.