Диета не поможет при артрите
Американские ученые провели метаанализ исследований, изучающих влияние диеты на ревматические и опорно-двигательные заболевания. Они обнаружили, что, судя по текущим данным, ни одно диетическое вмешательство не имеет существенных преимуществ для людей с этими состояниями.
Ревматические и скелетно-мышечные заболевания (СМЗ) - это целый ряд состояний, которые поражают суставы людей, вызывают боль, инвалидность и снижают качество жизни, связанное со здоровьем. В то время как для некоторых заболеваний, таких как ревматоидный артрит, существуют эффективные фармакологические методы лечения, ограничивающие прогрессирование заболевания, для других вроде остеоартрита лекарства могут только облегчить симптомы. Исследования показывали, что изменения образа жизни, включая и диету, могут снизить риск развития многих хронических заболеваний и принести пользу психическому здоровью.
В ходе метаанализа его авторы изучили 24 систематических обзора и 150 оригинальных статей, исследующих связь между воздействием диеты и СМЗ, включая остеоартрит, ревматоидный артрит, системную красную волчанку, аксиальный спондилоартрит, псориатический артрит, системный склероз и подагру. В общей сложности в ходе исследований было изучено 83 пищевых компонента, в том числе витамин D, витамин В12, рыбий жир или жирные кислоты Омега-3, аргановое масло, гранатовый и вишневый соки, кальций, экстракт зеленого чая и обогащенное сухое молоко.
Исследователи пришли к выводу, что ни одно из изученных на сегодняшний день диетических вмешательств не оказывает существенного влияния на исход болезни у людей с остеоартритом или ревматоидным артритом. Однако они отметили, что из-за небольшого количества исследований, опубликованных по другим СМЗ, необходимы дополнительные оценки воздействия диеты. Текущие исследования показывают, что диетические вмешательства могут не оказывать большого влияния на результаты здоровья при этих состояниях. Ученые отметили, что дальнейшие исследования рациона питания при СМЗ должны быть направлены на более высокие методологические стандарты отчетности и включать долгосрочные наблюдения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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