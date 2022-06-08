Врач Дианова назвала самые опасные для поджелудочной железы продукты
Гастроэнтеролог Нурия Дианова утверждает, что употребление некоторых продуктов активирует в железе процесс самопереваривания, ведущий к уничтожению ее здоровой ткани.
Рассуждая в интервью о самых опасных для поджелудочной железы продуктах, врач заявила:
«Неадекватное употребление алкоголя, жирных и жареных продуктов уничтожает поджелудочную железу».
Алкоголь. Дианова пояснила, что злоупотребление алкоголем повреждает клетки железы. Со временем разрушительный процесс приводит к формированию панкреонекроза, означающего серьезное и опасное воспаление органа.
«Железа отекает, нарушается отток сока и получается, что поджелудочная начинает самоперевариваться».
Дианова добавила, что жертвы панкреонекроза нередко оказываются на операционном столе. В некоторых случаях поджелудочную железу им приходится удалять.
Жирные и жареные продукты. По статистике, примерно у каждого пятого взрослого человека имеются камни в желчном пузыре. Нерегулярное, несбалансированное питание при такой проблеме может негативно сказываться на состоянии поджелудочной, способствовать появлению панкреатита.
«Например, человек ест редко, но после долгого перерыва употребляет сразу большую дозу жиров и жареного. На этом фоне в желчном пузыре может произойти движение камня, способного закупорить общий желчный проток и проток поджелудочной железы, вызвать холецистопанкреатит», - предупредила врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому следует есть черешню с особой осторожностью.
Нурия Дианова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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