Врач Дианова назвала самые опасные для поджелудочной железы продукты

«Неадекватное употребление алкоголя, жирных и жареных продуктов уничтожает поджелудочную железу».

«Железа отекает, нарушается отток сока и получается, что поджелудочная начинает самоперевариваться».

«Например, человек ест редко, но после долгого перерыва употребляет сразу большую дозу жиров и жареного. На этом фоне в желчном пузыре может произойти движение камня, способного закупорить общий желчный проток и проток поджелудочной железы, вызвать холецистопанкреатит», - предупредила врач.