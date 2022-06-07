Врач Соломатина объяснила, кому следует есть черешню с особой осторожностью

«Сладкую черешню надо с осторожностью есть людям с лишним весом, инсулинорезистентностью и диабетом. Имея невысокую калорийность, она может взаимодействовать с инсулином, и в этом случае все равно нужно учитывать ее сахара».

«Чтобы получить пользу для здоровья от употребления черешни, достаточно съедать три горсти ягод за день», - резюмировала эксперт.