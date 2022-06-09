Употребление рыбы оказалось связано с подверженностью раку кожи
Ученые выяснили, что употребление значительного количества рыбы связано с повышением риска развития меланомы, рака кожи.
Меланома часто оказывается агрессивным заболеванием, этот тип рака кожи может распространяться на другие органы тела. Если опухоль дает метастазы, которые распространяются в другие области, это значительно усложняет лечение.
Большинство меланом возникают в результате воздействия УФ-излучения, повреждающего ДНК клеток. Новое исследование предполагает, что ультрафиолетовое излучение – не единственная потенциальная причина злокачественного заболевания кожи. Журнал Cancer Causes and Control сообщил о том, что исследователями из Университета Брауна была выявлена связь между употреблением в пищу большого количества рыбы и подверженностью меланоме.
Специалисты обнаружили, что у взрослых людей, чье среднее потребление рыбы составляло более 42,8 граммов в день, риск развития аномальных клеток во внешнем слое кожи был на 28 процентов выше. Появление таких клеток расценивается врачами как этап, предшествующий раку (это так называемая меланома нулевой стадии).
Говоря о том, почему рыба может усиливать подверженность раку, авторы работы объяснили эту связь с содержанием в рыбе загрязняющих веществ – полихлорированных бифенилов, диоксинов, мышьяка, ртути. По словам ученых, существуют и другие исследования, показывающие, что активное потребление рыбы связано с более высоким уровнем этих загрязняющих веществ в человеческом организме и с более высоким риском рака кожи.
В то же время специалисты отмечают, что полученные данные не означают необходимости прекращать употреблять рыбу совсем. По их словам, выявленная связь еще требует дальнейшего изучения.
Признаки меланомы. Одним из самых ранних признаков является появление аномальной родинки. Вот ее характеристики:
- увеличение размера
- изменение формы
- изменение цвета
- кровотечение или образование корки
- появление зуда или болезненности.
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