Почему врачи считают полезным выпивать ежедневно стакан каркаде

«Каркаде благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Исследования доказали, что ежедневный прием напитка помогает нормализовать артериальное давление. Утренний прием каркаде с добавлением гранатового сока является прекрасной профилактикой гипертонии», - уточнила специалист.

«Улучшает выработку желчи, устраняет отечность, выводит лишнюю жидкость из организма, укоряет метаболизм, активизирует мозговую деятельность»,, - перечислила диетолог полезные свойства каркаде.