Почему врачи считают полезным выпивать ежедневно стакан каркаде
В Турции многие врачи ежедневно выпивают утром после завтрака стакан каркаде.
Врач-диетолог Ирина Строгая рассказала в интервью о значительном оздоровительном потенциале такого напитка как каркаде. Жарким летом охлажденный каркаде (чай из цветков гибискуса) является одним из лучших способов утолять жажду – этот напиток не только восполняет уровень жидкости в теле, но также обеспечивает организм полезными веществами.
В частности, каркаде является источником минеральных соединений (калия, кальция, железа, магния, селена и других), антиоксидантом (бета-каротина, антоцианов, флавоноидов). Вдобавок в нем много витаминов, включая витамин С и витамины группы В.
Выпивать каркаде ежедневно полезно для профилактики осложнений, вызываемых гипертонией, как и самой гипертонической болезни, добавила Строгая.
«Каркаде благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Исследования доказали, что ежедневный прием напитка помогает нормализовать артериальное давление. Утренний прием каркаде с добавлением гранатового сока является прекрасной профилактикой гипертонии», - уточнила специалист.
Строгая заметила, что у многих турецких врачей есть традиция выпивать в утреннее время стакан каркаде. Считается, что ежедневный прием напитка обладает противовоспалительным действием, способствует лучшему очищению тела от ненужных, потенциально токсичных компонентов.
«Улучшает выработку желчи, устраняет отечность, выводит лишнюю жидкость из организма, укоряет метаболизм, активизирует мозговую деятельность»,, - перечислила диетолог полезные свойства каркаде.
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