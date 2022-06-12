Петрушка содержит вещество апигенин, которое препятствует развитию рака

«Сушеная петрушка является одним из самых мощных источников апигенина, содержа около 13 000 мг вещества на 100 граммов. В свежей петрушке содержится от 225 до 300 мг на 100 граммов. Употребляя небольшую горсть зелени ежедневно, вы можете обеспечить своему телу улучшенную противораковую защиту».

Журнале Oncotarget опубликовал результаты исследования, говорящие о том, что всем известная петрушка содержит вещество, обладающее мощной способностью замедлять прогрессирование рака или даже останавливать его рост.Ученые установили, что данное веществоапигенин замедляет выработку фермента IKKa, связанного с ростом и прогрессированием рака.Другие исследования также подтверждают противораковые свойства апигенина. В частности, испытания, проводимые Университетом Миссури, подтвердили его эффективность против рака молочной железы. Авторы другого исследования сообщили, что апигенин способен уничтожить большое количество клеток рака легких.В целом на сегодняшних день опубликовано более 600 научных статей о пользе петрушки и ее «супервещества» в деле борьбы с раком и профилактики онкозаболеваний.Дополнительно специалисты отмечают, что петрушка также содержит эфирные масла, которые помогают нейтрализовать некоторые канцерогены. Помимо этого, она богата каротиноидами, которые защищают клетки от повреждений, вызывающих рак.Один из питательных веществ, которыми насыщена петрушка, является витамин С, жизненно важный для иммунной системы. Этот витамин является мощным антиоксидантом, который защищает клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов – молекул, вызывающих окислительный стресс, усиливающий подверженность раку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи считают полезным выпивать ежедневно стакан каркаде.