Как сохранить бодрость и энергию во время похудения?

«Многие пациенты при снижении веса выбирают слишком жёсткие диеты с выраженным ограничением калорий и усвояемых углеводов. В итоге энергообмен страдает, и у нас нет сил. При снижении веса для сохранения энергии нужно плавно менять рацион», — говорит эксперт.

Тем, кто сидел на диете, наверняка, знакомо, что в этот период тебя часто покидают силы. Появляется сонливость, вялость, постоянно хочется прилечь, энергия на нуле.В итоге многие предпочитают оставаться с лишним весом, чем утратить активность и бодрость. Оказывается, можно безболезненно худеть и при этом сохранять энергичность. Для этого нужно соблюдать несколько правил.Резко сокращать объем привычных порций не нужно. То же самое касается калоража. Если вы привыкли питаться на 3 тысячи калорий в сутки, переходите сначала на 2500, а потом на 2000.Следите за поступлением в организм витаминов и минералов. Диета — это не только меньший объем калорий, но и меньшее поступлением микроэлементов.Для адекватного контроля за дефицитами сдаем анализы раз в три месяца. Особенно это касается витаминов и гормонов, поддерживающих жизнедеятельность щитовидной железы. Иначе функция щитовидки может снизиться, и это негативно отразится на всем организме.Не исключаем тренировки. Сохраняем адекватный уровень активности. Часто мы впадаем в крайности: либо исключаем спорт совсем из-за нехватки сил, либо тренируемся слишком агрессивно, чтобы как можно скорее добиться поставленного результата.Выбирайте адекватные посильные нагрузки. Если хотите наращивать уровень нагрузки, делайте это постепенно.Придерживаясь этих правил, вы сможете худеть и сохранять привычный уровень активности.