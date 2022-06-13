Соевый, майонез и кетчуп: врач Вялов сообщил о вреде известных соусов

«Я не советую его кетчуп в больших количествах, а людям с сахарным диабетом лучше вообще отказаться от этого продукта», - сказал врач Сергей Вялов.

«Это будет сплошной холестерин, что очень вредно», - подчеркнул гастроэнтеролог.