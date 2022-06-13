Соевый, майонез и кетчуп: врач Вялов сообщил о вреде известных соусов
Соевый соус, а также майонез и кетчуп являются самыми востребованными соусами у россиян, но гастроэнтеролог Вялов предупреждает: пристрастие к ним может вредить здоровью.
В интервью врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова прозвучало предупреждение о возможном вреде известных соусов. Говоря о соевом соусе, медик заметил, что его добавление к блюдам способствует тому, что организм получает дополнительную порцию соли. Людям, склонным к отекам, повышенному давлению, этот соус рекомендовать решительно нельзя.
Что касается кетчупа, врач Вялов заметил, что в данном соусе содержится изрядная доза сахара. После его употребления в организме возрастут уровни сахара и соли, и при некоторых проблемах со здоровьем есть его вредно.
«Я не советую его кетчуп в больших количествах, а людям с сахарным диабетом лучше вообще отказаться от этого продукта», - сказал врач Сергей Вялов.
Комментируя вред другого известного соуса – майонеза – медик назвал продукт «чистым жиром» и порекомендовал воздерживаться от блюд, в которых майонез сочетается с сыром и жирным мясом. Необходимость переваривать подобные угощения становится изнурительной работой для поджелудочной железы и печени.
«Это будет сплошной холестерин, что очень вредно», - подчеркнул гастроэнтеролог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом был назван резкий болевой симптом повышенного уровня холестерина.
Сергей Вялов
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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