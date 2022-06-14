Врач Шарапова: кому нужно есть арбуз по минимуму или не есть совсем

Склонность к диарее.

Мочекаменная болезнь.

Атеросклероз.

Аденома предстательной железы.

«Арбузы не рекомендуется есть людям с болезнями кишечника, мочевой и сердечно-сосудистой системы», - цитирует Шарапову URA.RU.