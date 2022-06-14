Врач Шарапова: кому нужно есть арбуз по минимуму или не есть совсем
По словам авторитетного врача Ольги Шараповой, некоторым людям употребление арбуза противопоказано, некоторым можно есть исключительно в минимальном количестве.
Врач Шарапова уточнила в интервью, что при наличии хронических проблем со здоровьем потребление арбузов ограничивается или исключается полностью. Медик перечислила те нарушения, при которых есть эту ягоду можно лишь по минимуму.
- Склонность к диарее.
- Мочекаменная болезнь.
- Атеросклероз.
- Аденома предстательной железы.
«Арбузы не рекомендуется есть людям с болезнями кишечника, мочевой и сердечно-сосудистой системы», - цитирует Шарапову URA.RU.
Тем, кому этот сладкий растительный продукт не противопоказан, специалист советует есть его в первой половине дня в количестве, не превышающем 300 граммов. Есть арбуз следует отдельно от всего, как самостоятельный перекус. При его смешивании с другой пищей возможно несварение и другие проблемы с пищеварением.
Говоря о полезных свойствах арбуза, Ольга Шарапова пояснила: его мякоть содержит витамины А, В6, а также укрепляющие иммунитет фитонутриенты. Одновременно с этим врач сделала акцент на том, что есть арбузы следует в сезон, который для них еще толком не наступил.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит употребление клубники.
Ольга Шарапова
ЗОЖ
заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова
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