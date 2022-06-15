Бытовая химия: чем она опасна?

«Вместо того, чтобы работать с вашим собственным организмом, над решением его проблем и профилактикой онкологической ситуации в организме, печень занимается выведением химии», — говорит эксперт.

Чем опасна химия дома? Речь идет о моющих и чистящих средствах, стиральных порошках, косметике и так далее. В первую очередь, это негативно влияет на нашу печень. Все, что мы вдыхаем, все, с чем контактирует наша кожа, — все это проходит через систему детоксикации в печени. Моете вы что-то или дышите парами порошка или геля для стирки, — все сказывается на работе печени.Возьмем любое хлор-содержащее средство, которое вы заливаете в унитаз. Через пары и дыхание хлор попадает в системный кровоток, а печень начинает тут же его выводить. Хлор вытесняет йод из щитовидной железа, щитовидка впадает в гипотиреоз. И вот на утро мы видим отеки и опухшие глаза, следы от носков на ногах.Чистюли дома, которые ежедневно занимаются натиранием полов и стиркой, рискуют особенно. То же самое можно сказать о профессиональных сотрудниках клининговых компаний.Что делать? Дома по возможности исключить или хотя бы минимизировать всю химию, перейти на более натуральные экологичные средства. Женщинам провести ревизию в косметичке. И в целом пересмотреть свой подход к наведению чистоты и порядка дома. Не надо стремиться к стерильности!И, конечно, нужно поддерживать печень приемами витаминов в адекватных дозах и минералов, которые поддерживают фазы детоксикации и помогают ей быстрее выводить токсины из организма.