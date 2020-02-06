Что делать при отравлении бытовой химией
В арсенал современных хозяек входит множество различных чистящих и моющих средств на химической основе. Они вовсе не являются безопасными для нашего здоровья.
Начнем с базовых рекомендаций, которые помогут изначально не получить отравление. В первую очередь, нельзя хранить средства бытовой химии рядом с продуктами питания. Не надо переливать средства из обычных упаковок, имеющих характерную раскраску, в какие-нибудь емкости из-под обычных напитков. Вы или члены вашей семьи могут по ошибке употребить их внутрь, ведь каким-то характерным отталкивающим запахом многие из этих средств не обладают, а цвет вполне напоминает оттенки обычных напитков. Маленькие дети не должны иметь к ним доступа, идеально, если вы держите всю домашнюю химию на самой верхней полке или на антресолях.
Самым опасным является отравление щелочами или кислотами, вызывающими немедленный ожог пищевода, боль во рту, затем ожоги слизистой, дыхательных путей. У человека появляется много слюны, которая вместе со слизью может затруднять дыхание. А это провоцирует удушье. Немедленно вызывайте скорую помощь, а пострадавшего уложите так, чтобы легче было удалять изо рта слюну и слизь. При продолжающемся удушье нужно проводить искусственное дыхание через нос. При сильной рвоте дайте выпить полтора стакана воды.
В целом, промывать желудок при таких отравлениях нельзя. Не смешивайте кислоту со щелочью или щелочь с кислотой, ведь это приведет к образованию углекислого газа, растяжению желудка, кровотечениям, болям и рвоте. При отравлении ацетоном, парами краски, раствором для снятия лака и подобными веществами промывание желудка необходимо. Выпивайте больше воды, чтобы поскорее спровоцировать рвоту и удалить из организма яд. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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