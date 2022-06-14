Эксперт рассказала, что убивает нашу печень

180 Фото: pixabay
печень

Доктор Ксения Машкина рассказала, что несет опасность для печени и какие факторы вредят ее здоровью. 

Ежедневно печень подвергается колоссальным нагрузкам. Ей приходится работать буквально ежеминутно, нейтрализуя химию в еде (консерванты, красители), алкоголь, токсины бытовой химии и так далее. 

«Также атакуют печень автомобильные „прелести“ (пары бензина, выхлопные газы), пары красок, тяжелые металлы из воды и еды, пестициды и многое другое. Даже фумигатор от комаров. Ведь он действует не только на комаров, но и на нас», — говорит эксперт. 

Кроме того, токсины постоянно вырабатывают обитающие внутри нас грибы, вирусы и бактерии. 

Вредит здоровью печени бытовая химия (стараемся подходить к ее выбору более внимательно и отдавать предпочтение экологичным продуктам). Также по максимуму избегайте химии в еде. 

Печень спасает нас от интоксикации, постоянно фильтруя кровь. Этому способствует сложнейшее строение органа.  

Загрязненная токсинами кровь проходит в печени фильтрацию и течет дальше. Если же фильтр забит, печень не может полноценно очищать кровь — тогда токсины начинают поступать в кровь. 

В таких случаях мы чувствует себя устало, разбито, нет бодрости и энергии. Падает концентрация внимания, могут появляться головные  и мышечные боли, онемение ладоней. Также при интоксикации неизбежен набор лишнего веса.
Ксения Машкина
Ксения Машкина
Здоровье
Врач-терапевт, натуропат
Теги : Ксения Машкина, болезни печени, интоксикация