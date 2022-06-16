Врач Гавашели: как следует питаться летом для поддержания физической формы
Врач Лия Гавашели дала советы о том, как питаться в летний период, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.
Медик заметила в интервью, что с приходом лета многие люди стараются придерживаться более легкого рациона, есть фрукты, овощи, салаты. Но хотя растительная пища приносит здоровью много пользы, полностью из нее рацион не должен состоять даже летом, подчеркнула эксперт.
«В жару организм продолжает нуждаться в витаминах и микроэлементах, поэтому нужно продолжать потреблять и жиры, и белки, и углеводы», - сказала Гавашели.
По словам врача, содержание белка летом должно доходить до 55% суточного рациона.
«Белки могут быть растительными, животными. В жаркую погоду, если у человека нет непереносимости лактозы, полезно употреблять кисломолочные продукты», - уточнила Лия Гавашели.
Жиры в летнем рационе также могут быть растительного и животного происхождения, они составляют пятую часть дневного рациона (около 20%).
Что касается углеводов, врач высказалась о том, что их источником должны быть сезонные фрукты, а не конфеты, шоколад и другие сладости.
«Рекомендую употреблять быстрые углеводы – картофель, макаронные изделия, рис – летом в обед, а на ужин готовить белковую пищу, нежирное мясо птицы или рыбу, с овощными салатами, печеными или тушеными овощами», - поделилась Гавашели, добавив, что такое питание помогает предотвратить лишний вес.
Также эксперт озвучила другие советы о том, как следует питаться летом для поддержания физической формы.
- Соблюдать в рационе баланс микроэлементов.
- Не употреблять фастфуд, продукты быстрого приготовления.
- Отказаться от выпечки.
- Не пить газировку.
- Контролировать количество соли, сократить при избытке.
«Соль – один из продуктов, способствующих отечности, набору веса и проблемам со здоровьем», - предупредила специалист.
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Лия Гавашели
ЗОЖ
пластический хирург
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