Врач Гавашели: как следует питаться летом для поддержания физической формы

«В жару организм продолжает нуждаться в витаминах и микроэлементах, поэтому нужно продолжать потреблять и жиры, и белки, и углеводы», - сказала Гавашели.

«Белки могут быть растительными, животными. В жаркую погоду, если у человека нет непереносимости лактозы, полезно употреблять кисломолочные продукты», - уточнила Лия Гавашели.

«Рекомендую употреблять быстрые углеводы – картофель, макаронные изделия, рис – летом в обед, а на ужин готовить белковую пищу, нежирное мясо птицы или рыбу, с овощными салатами, печеными или тушеными овощами», - поделилась Гавашели, добавив, что такое питание помогает предотвратить лишний вес.

Соблюдать в рационе баланс микроэлементов.

Не употреблять фастфуд, продукты быстрого приготовления.

Отказаться от выпечки.

Не пить газировку.

Контролировать количество соли, сократить при избытке.

«Соль – один из продуктов, способствующих отечности, набору веса и проблемам со здоровьем», - предупредила специалист.