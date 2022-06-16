Определенные углеводы снижают риск диабета 2 типа и болезней сердца

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блюдо из фасоли

Эксперты констатируют, что определенные продукты больше способствуют здоровому образу жизни и снижают риск развития диабета 2 типа, чем другие.

Усиливать подверженность этому типу диабета способны многие факторы. Один из самых значимых в своем влиянии – это нездоровые привычки в еде. По данным организации Diabetes UK, употребление в пищу белого хлеба, белого риса, сладких сухих завтраков, связано с повышенным риском развития диабета 2 типа. Данные продукты содержат слишком высокие дозы рафинированных углеводов, способствующих резким колебаниям уровня сахара.

В то же время специалисты отмечают, что определенные углеводы могут эффективно снижать риск заболевания диабетом 2 типа.

«Для предотвращения диабета 2 типа следует выбирать источники углеводов с высоким содержанием клетчатки», - советуют медики.

В частности, они рекомендуют употреблять цельное зерно и цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, разнообразные бобовые. Пищевые волокна (клетчатка) этих продуктов замедляют всасывание сахара в кровь. Углеводы, содержащиеся в них, считаются «сложными» или «медленными» из-за длительного процесса пищеварения.

Помимо снижения риска диабета, употребление углеводов данного типа также помогает уменьшать вероятность сердечных заболеваний, некоторых видов рака. Многие ученые считают, что большинству людей нужно есть больше клетчатки и меньше продуктов с добавленным сахаром.

«Большинство взрослых съедают в среднем около 18 граммов клетчатки в день, но ежедневное потребление пищевых волокон должно доходить до 30 граммов.  Достаточное потребление клетчатки связано с более низким риском сердечных заболеваний , инсульта , диабета 2 типа и рака кишечника», - уточняют специалисты.

Они рекомендуют постепенно увеличивать количество клетчатки в рационе, поскольку ее чрезмерное потребление за раз может вызвать кишечные газы, вздутие живота или спазмы. Постепенное увеличение клетчатки позволяет естественным бактериям пищеварительной системы приспособиться к изменениям. Кроме того, благодаря пищевым волокнам в кишечнике увеличивается объем хороших бактерий, которые поддерживают иммунитет в его борьбе с воспалительными заболеваниями.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач рассказал о вредных сторонах популярных приправ.

Diabetes UK

ЗОЖ

организация для пациентов, медработников и исследовательских проектов, ставящая целью улучшение ухода и лечения больных сахарным диабетом в Великобритании

Теги : углеводы, снижение сахара в крови, защита от болезней