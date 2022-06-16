Определенные углеводы снижают риск диабета 2 типа и болезней сердца

«Для предотвращения диабета 2 типа следует выбирать источники углеводов с высоким содержанием клетчатки», - советуют медики.

«Большинство взрослых съедают в среднем около 18 граммов клетчатки в день, но ежедневное потребление пищевых волокон должно доходить до 30 граммов. Достаточное потребление клетчатки связано с более низким риском сердечных заболеваний , инсульта , диабета 2 типа и рака кишечника», - уточняют специалисты.