Определенные углеводы снижают риск диабета 2 типа и болезней сердца
Эксперты констатируют, что определенные продукты больше способствуют здоровому образу жизни и снижают риск развития диабета 2 типа, чем другие.
Усиливать подверженность этому типу диабета способны многие факторы. Один из самых значимых в своем влиянии – это нездоровые привычки в еде. По данным организации Diabetes UK, употребление в пищу белого хлеба, белого риса, сладких сухих завтраков, связано с повышенным риском развития диабета 2 типа. Данные продукты содержат слишком высокие дозы рафинированных углеводов, способствующих резким колебаниям уровня сахара.
В то же время специалисты отмечают, что определенные углеводы могут эффективно снижать риск заболевания диабетом 2 типа.
«Для предотвращения диабета 2 типа следует выбирать источники углеводов с высоким содержанием клетчатки», - советуют медики.
В частности, они рекомендуют употреблять цельное зерно и цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, разнообразные бобовые. Пищевые волокна (клетчатка) этих продуктов замедляют всасывание сахара в кровь. Углеводы, содержащиеся в них, считаются «сложными» или «медленными» из-за длительного процесса пищеварения.
Помимо снижения риска диабета, употребление углеводов данного типа также помогает уменьшать вероятность сердечных заболеваний, некоторых видов рака. Многие ученые считают, что большинству людей нужно есть больше клетчатки и меньше продуктов с добавленным сахаром.
«Большинство взрослых съедают в среднем около 18 граммов клетчатки в день, но ежедневное потребление пищевых волокон должно доходить до 30 граммов. Достаточное потребление клетчатки связано с более низким риском сердечных заболеваний , инсульта , диабета 2 типа и рака кишечника», - уточняют специалисты.
Они рекомендуют постепенно увеличивать количество клетчатки в рационе, поскольку ее чрезмерное потребление за раз может вызвать кишечные газы, вздутие живота или спазмы. Постепенное увеличение клетчатки позволяет естественным бактериям пищеварительной системы приспособиться к изменениям. Кроме того, благодаря пищевым волокнам в кишечнике увеличивается объем хороших бактерий, которые поддерживают иммунитет в его борьбе с воспалительными заболеваниями.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач рассказал о вредных сторонах популярных приправ.
Diabetes UK
ЗОЖ
организация для пациентов, медработников и исследовательских проектов, ставящая целью улучшение ухода и лечения больных сахарным диабетом в Великобритании
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