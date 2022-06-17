Врач Асанов назвал наиболее вредный и полезный вариант завтрака

«Не вздумайте после пробуждения, когда вы голодны, пить кофе с сахаром. Иначе вы получите порцию глюкозы, которая даст лишь очень недолгое чувство насыщения, и впоследствии аукнется избыточным весом», - сказал Тимур Асанов.

«Спустя полчаса после пробуждения можно порадовать организм яйцами, творогом или рыбой. Полезны сливочное масло и «грубый», не белый хлеб»