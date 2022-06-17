Врач Асанов назвал наиболее вредный и полезный вариант завтрака
По словам врача, употребление на пустой желудок за завтраком продуктов с сахаром и мукой очень вредит организму и здоровью.
Врач-терапевт Тиму Асанов посоветовал в интервью никогда не начинать свой день с завтрака, насыщенного «быстрыми» рафинированными углеводами. Кофе с сахаром на пустой желудок медик также назвал очень вредной привычкой.
«Не вздумайте после пробуждения, когда вы голодны, пить кофе с сахаром. Иначе вы получите порцию глюкозы, которая даст лишь очень недолгое чувство насыщения, и впоследствии аукнется избыточным весом», - сказал Тимур Асанов.
Врач подчеркнул, что всевозможные готовые сухие завтраки в виде хлопьев, колечек или шариков, сладкая сдоба или другая выпечка, как и сладкий кофе – это наиболее вредный вариант завтрака. Вскоре после такой еды человек почувствует упадок сил и сильный голод, поскольку произойдет колебание уровня сахара в крови от высокого к низкому. Почитатели таких завтраков, скорей всего, будут иметь проблемы с лишним весом и ассоциированными нарушениями.
Асанов назвал наиболее полезный вариант завтрака – первый за день прием пищи должен содержать достаточно белка и клетчатки.
«Спустя полчаса после пробуждения можно порадовать организм яйцами, творогом или рыбой. Полезны сливочное масло и «грубый», не белый хлеб»
Если кофе без сахара кажется совсем горьким, то можно выпить его немного подслащенным – но только после приема пищи, добавил терапевт. Сразу после пробуждения врачи считает полезным пить воду комнатной температуры (проснувшись, можно выпить стакан).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям не следует пить пиво.
Тимур Асанов
ЗОЖ
врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава МО
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