Каким людям не следует пить пиво: мнение врача
Говоря о том, какие люди не должны употреблять пиво, врач-гастроэнтеролог Джонатан Кунг посоветовал отказаться от напитка тем, кто имеет целиакию – нарушение, характеризуемое непереносимостью глютена.
Гастроэнтеролог Кунг сообщил в интервью, что наличие предиабета или диабета является серьезной причиной не пить пиво. Помимо диабетиков, не следует пить хмельной пенный напиток и тем, кто ведет борьбу с лишним весом – для худеющих, по мнению врача, пиво является слишком калорийным напитком.
Имеется ли у вас неперпеносимость глютена – белка злаковых растений (содержится в пшенице, овсе, ржи, ячмене, полбе и в муке из них). Когда организм человека не справляется с перевариванием этого компонента, диагностируют целиакию.
«Люди с целиакией должны проходить мимо напитка – в пиве часто содержится глютен», - подчеркнул врач.
Людям, которые страдают от СРК (синдром раздраженного кишечника), медик тоже советует забыть о пиве. В случае этой проблемы его распитие способствует вздутию, газам, диарее, болям в животе.
«Не следует употреблять пиво и гражданам, страдающим от изжоги, цирроза, вирусного гепатита или аутоиммунного заболевания», - добавил гастроэнтеролог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому могут навредить абрикосы.
Джонатан Кунг (Jonathon Kung)
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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