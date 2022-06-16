Каким людям не следует пить пиво: мнение врача

«Люди с целиакией должны проходить мимо напитка – в пиве часто содержится глютен», - подчеркнул врач.

«Не следует употреблять пиво и гражданам, страдающим от изжоги, цирроза, вирусного гепатита или аутоиммунного заболевания», - добавил гастроэнтеролог.