Профессор Малышева: свежие продукты с огорода могут навредить суставам
Доктор медицинских наук Елена Малышева предупреждает, что употребление свежих овощей и зелени со своего огорода может нанести неожиданный удар по здоровью суставов, спровоцировать приступ подагры.
Профессор Малышева сообщила, что, употребляя свежие продукты с огорода, люди рискуют навредить суставам, совершенно не ожидая этого, ведь такие продукты принято считать полезной и здоровой едой.
«Есть растения, которые часто выращиваются на приусадебных участках, – они могут отрицательно сказываться на здоровье суставов. Например, не дружат с суставами зеленые овощи – лук-порей, шпинат и ревень», - рассказала телеведущая и врач.
Малышева уточнила, что в названных овощах содержатся высокие дозы веществ оксалатов, которые могут провоцировать развитие воспалительных процессов в тканях суставов. При переизбытке оксалатов в рационе даже может возникнуть псевдоподагра, констатировало медик.
Дополнительно профессор Малышева проинформировала, о свойстве оксалатов скапливаться в почках – в этом случае резко возрастает риск заполучить мочекаменную болезнь. Доктор медицины посоветовала при употреблении продуктов с оксалатами пить больше воды – жидкость способствует их выведению
«Помимо зеленых овощей, лицам с больными суставами следует ограничивать употребление продуктов, содержащих пурин», - добавила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких продуктов не нужно есть людям с проблемной щитовидной железой.
Елена Малышева
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
Оставить комментарий