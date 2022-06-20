Профессор Малышева: свежие продукты с огорода могут навредить суставам

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пучок зелени в руках

Доктор медицинских наук Елена Малышева предупреждает, что употребление свежих овощей и зелени со своего огорода может нанести неожиданный удар по здоровью суставов, спровоцировать приступ подагры.

Профессор Малышева сообщила, что, употребляя свежие продукты с огорода, люди рискуют навредить суставам, совершенно не ожидая этого, ведь такие продукты принято считать полезной и здоровой едой.

«Есть растения, которые часто выращиваются на приусадебных участках, – они могут отрицательно сказываться на здоровье суставов. Например, не дружат с суставами зеленые овощи – лук-порей, шпинат и ревень», - рассказала телеведущая и врач.

Малышева уточнила, что в названных овощах содержатся высокие дозы веществ оксалатов, которые могут провоцировать развитие воспалительных процессов в тканях суставов. При переизбытке оксалатов в рационе даже может возникнуть псевдоподагра, констатировало медик.

Дополнительно профессор Малышева проинформировала, о свойстве оксалатов скапливаться в почках – в этом случае резко возрастает риск заполучить мочекаменную болезнь. Доктор медицины посоветовала при употреблении продуктов с оксалатами пить больше воды – жидкость способствует их выведению

«Помимо зеленых овощей, лицам с больными суставами следует ограничивать употребление продуктов, содержащих пурин», - добавила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких продуктов не нужно есть людям с проблемной щитовидной железой.
Елена Малышева
Елена Малышева
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
Теги : здоровье суставов, опасность для человека, Елена Малышева