Профессор Малышева: свежие продукты с огорода могут навредить суставам

«Есть растения, которые часто выращиваются на приусадебных участках, – они могут отрицательно сказываться на здоровье суставов. Например, не дружат с суставами зеленые овощи – лук-порей, шпинат и ревень», - рассказала телеведущая и врач.

«Помимо зеленых овощей, лицам с больными суставами следует ограничивать употребление продуктов, содержащих пурин», - добавила эксперт.