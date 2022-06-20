Названы продукты, которых не нужно есть людям с проблемной щитовидной железой

«Обострения дисфункций щитовидной железы могут быть спровоцированы неправильным питанием», - напомнили врачи в интервью изданию En Son Haber (Турция).

«Пациентам с заболеваниями щитовидной железы стоит убрать из рациона молоко, крестоцветные овощи и соки из них. Отказаться необходимо от любых сортов капусты, а также от смузи с добавлением зелени», - поделились рекомендацией эксперты.