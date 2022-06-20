Врач: дефицит этого витамина увеличивает риск смертельных болезней сердца

«Исследования показывают, что дефицит витамина К может способствовать избыточному кровотечению, плохому развитию костей, остеопорозу и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний», - сказала Андреева в беседе с «МедикФорум».

Дефицит витаминов может по-разному влиять на организм, в том числе он подвергает человека повышенному риску некоторых заболеваний. Как сообщила терапевт Ирина Андреева, дефицит витамина К увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая смертельно опасные состояния.Витамин К, относящийся к группе жирорастворимых соединений, необходим организму для свертывания крови, он помогает активному заживлению ран. Есть также некоторые доказательства того, что этот витамин важен для поддержания здоровья костей. Кроме того, он является веществом, участвующим в коагуляции, и важен для здорового функционирования сердечно-сосудистой системы.Взрослым людям требуется примерно 1 мкг витамина К в день на каждый килограмм веса тела. Получать столь важный для сердца витамин полезнее всего за счет питания – витамина К много содержится в зеленых листовых овощах – брокколи и шпинате, а также в растительных маслах и злаках.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что свежие продукты с огорода могут навредить суставам