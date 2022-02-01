Недостаток этого витамина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Исследование, проведенное Южно-Австралийским институтом здравоохранения и медицинских исследований, показало, что витамин D может влиять на вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В исследовании приводятся доказательства того, что дефицит витамина D может повышать кровяное давление и, следовательно, риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Витамин D — это химическое вещество, используемое организмом для поддержания прочности костей, зубов и мышц и их полной физической формы. Организм его также вырабатывает под воздействием солнечного света. Из-за низкой интенсивности солнца в период с сентября по апрель бывает сложно поддержать оптимальный уровень. Недостаток витамина D может вызвать ряд проблем.
У детей это может вызвать деформации костей, такие как рахит, а у взрослых — состояние, называемое остеомаляцией, которое вызывает боль в костях.
Наибольшему риску нехватки витамина D подвержены:
• Дети в возрасте от 1 до 4 лет
• Все младенцы, если они не потребляют более 500 мл детской смеси в день
• Те, чья кожа редко подвергается воздействию солнечных лучей
Как и во всем остальном в жизни, слишком много хорошего может превратиться в плохое. Хотя передозировка витамина D от солнца невозможна, с добавками нужно быть осторожнее.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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South Australian Health and Medical Research Institute
Здоровье
Южно-Австралийский научно-исследовательский институт здравоохранения и медицины является независимым научно-исследовательским институтом здравоохранения и медицины в Аделаиде, Южная Австралия.
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