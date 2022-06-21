Питание по месту проживания: рекомендации гастроэнтеролога

«То, что человек ест, зависит не только от доступности пищи, но и от генетической способности усваивать тот или иной вид продуктов. Это так называемые адаптивные типы, которые передаются по наследству», — говорит эксперт.

Арктический. Представители этого типа отличаются плотным телосложением, жировой и белковый обмен повышен. Есть склонность к высокому холестерину крови.

Континентальный. Узнать можно по плотной, сбитой конструкции, короткие по отношению к телу ноги. Есть склонность к ожирению. Минерализация костной системы часто страдает.

Тропический тип отличается вытянутым телосложением, руки и ноги длинные. Обмен веществ часто замедлен.

Аридный похож на предыдущий. Замедленный метаболизм, склонность к полноте, при этом мускулатура хорошо развита при сбалансированном питании.

Для высокогорного типа характерны широкие кости и в целом крупный скелет, большой объем легких и выпуклая грудная клетка. Этим людям удается долго сохранять молодость.

Тип умеренной зоны — что-то среднее между арктикой и тропиками.

В последнее время в моду вошли разные, раньше мало знакомые нам продукты: авокадо, киноа и другие супер-фуды, которые активно продвигают и рекламируют в том числе блогеры.Действительно ли эти заморские продукты полезны для нас и необходимы нашему организму, который генетически веками был ориентирован на другую еду?Например, в северных регионах РФ у населения хуже вырабатывается витамин Д, это понятно, поскольку солнечных дней в году мало. Поэтому здесь случился естественный отбор по принципу светлой кожи, которая не препятствует проникновению УФ-лучей.А вот в южных странах солнца, наоборот, предостаточно. Витамина Д здесь синтезируется много. Чтобы он хорошо усваивался в условиях нехватки пищи и воды, местное население традиционно пьет молоко. И оно отлично переваривается!Чтобы правильно составить меню и подбирать полезные продукты, важно знать свой тип. Их 6, и у каждого есть свои признаки.Зная свою принадлежность к определенному типу и изучив его особенности, можно подбирать меню, максимально полезное для здоровья.