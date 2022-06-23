Три специи могут облегчать симптомы артрита и боли в суставах

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Суставы и другие части тела могут воспаляться во время обострений артрита, но некоторые специи способны блокировать дальнейшее развитие воспаления, отмечают специалисты.

Артрит является распространенным заболеванием, которое часто проявляется болезненными симптомами, включая боль в суставах и их отеки. Вылечить его нельзя, неприятные болезненные симптомы, которые возникают из-за обострения воспалительных состояний, могут преследовать человека всю жизнь. Тем не менее, такие симптомы можно контролировать, минимизируя риск их возникновения и ухудшения.

По данным Фонда артрита (Arthritis Foundation), рацион является одним из ключевых факторов, который может помочь лучше контролировать определенные симптомы, в том числе боль в суставах. Эксперты рекомендуют в качестве натуральных противовоспалительных средств некоторые приправы.

«Специи могут быть отличным противовоспалительным источником – чем больше противовоспалительных продуктов и специй в рационе, тем эффективнее подавляется хроническое воспаление. Именно из-за его обострений у людей с артритом воспаляются и болят суставы, другие части тела. Определенные специи вполне способны блокировать дальнейшее развитие воспаления».

Имбирь. Фонд артрита констатирует, что пряный корень содержит такие химические вещества как гингерол и шогаол – они обладают способностью блокировать пути воспаления в организме. Исследования показали, что имбирь не только способен побеждать некоторые формы воспаления, но и уменьшать симптомы остеоартрита.

Корица. Обладая достаточно сладким и древесным вкусом, она обычно используется в изготовлении десертных изделий, однако данную специю смело можно использовать и вместе с острыми блюдами. Коричный альдегид и коричная кислота, содержащиеся в корице, обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить повреждение клеток, вызванное свободными радикалами. Данные вещества способны также предотвращать воспаление и боль.

Артрит: специи, которые защищают от мучительных болей


Куркума. Активным химическим веществом в корне куркумы является куркумин, который способен блокировать воспалительные цитокины и ферменты в двух воспалительных путях. Как свидетельствует Arthritis Foundation, несколько испытаний на людях продемонстрировали противовоспалительное действие куркумина, которое может привести к уменьшению боли и отечности в суставах.

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