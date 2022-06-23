Назван самый вредный для сердечников сыр

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мягкий сыр

По мнению  многих медиков, людям с проблемами сердца в целом нужно употреблять сыр с осторожностью – в большинстве случаев это продукт с высокими дозами соли и жира.

Рекомендациями по поводу употребления сыра сердечниками поделилась зарубежный врач-диетолог Лорен Манакер. Также в интервью медика был назван самый вредный для сердечников сыр – сливочный.

«Людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами,  нужно с осторожностью есть любой сыр, прежде всего, тщательно контролируя его количество. Но от сливочного сыра сердечникам лучше отказаться совсем», - убеждена Манакер.

Назвав данный продукт «худшим сыром для сердца», эксперт объяснила свою позицию в этом вопросе. По словам эксперта, сливочный сыр как никакой другой изобилует потенциально вредными для организма жирами.

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«Одна чайная ложка такого сыра содержит 29 миллиграммов холестерина».

Диетолог предупредила, что при употреблении продуктов промышленной переработки, содержащих много жира и холестерина, может происходить «накопительный эффект». Со временем в соответствии с ним в артериях и сосудах будут увеличиваться отложения, состоящие из холестерина и других жировых компонентов – соответственно, более интенсивным будет процесс образования атеросклеротических бляшек. Это увеличивает вероятность закупорки ими артерий и возникновения опасных состояний, включая инфаркт.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лекарства от аритмии могут быть опасными.
Лорен Манакер (Lauren Manaker)
Лорен Манакер (Lauren Manaker)
ЗОЖ
врач-диетолог
Теги : вред сыра, болезни сердца, Лорен Манакер
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