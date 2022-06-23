Назван самый вредный для сердечников сыр

«Людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, нужно с осторожностью есть любой сыр, прежде всего, тщательно контролируя его количество. Но от сливочного сыра сердечникам лучше отказаться совсем», - убеждена Манакер.

«Одна чайная ложка такого сыра содержит 29 миллиграммов холестерина».