Питьевой баланс: поможет ли вода повысить работоспособность?

«Очень многое зависит от состояния кишечника, так как именно кишечник вырабатывает первичные гормоны, которые и запускают работу нашей нервной системы. У здорового человека стул каждый день. Запор — это провокация токсикоинфекционных заболеваний», — говорит эксперт.

Вода влияет на все процессы в нашем организме. Соответственно, наше самочувствие и работоспособность напрямую зависит от того, сколько и какую воду мы пьем.Причем тут вода? Притом, что одна из причин сбоев в работе кишечника и появления запоров — недостаточное потребление жидкости.А хронический запор — это по умолчанию слабый иммунитет со всеми вытекающими последствиями.Если у вас есть склонность к запорам, первое, что необходимо сделать — увеличить объем выпиваемой воды. Суточный минимум — 40 мл воды на каждый килограмм вашего веса. Каждый считает для себя индивидуально. Универсальная норма полтора литра в день не подходит, поскольку вес у всех разный.Обратите внимание, что в данном расчете мы говорим только о чистой воде! Чаи, соки, компоты и другие употребляемые в течение дня жидксти в счет не идут.