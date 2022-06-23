Питьевой баланс: поможет ли вода повысить работоспособность?

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Семейный нутрициолог Екатерина Маркова рассказала, почему важно пить достаточно жидкости, и как вода влияет на нашу работоспособность и общее самочувствие. 

Вода влияет на все процессы в нашем организме. Соответственно, наше самочувствие и работоспособность напрямую зависит от того, сколько и какую воду мы пьем. 

«Очень многое зависит от состояния кишечника, так как именно кишечник вырабатывает первичные гормоны, которые и запускают работу нашей нервной системы. У здорового человека стул каждый день. Запор — это провокация токсикоинфекционных заболеваний», — говорит эксперт. 

Причем тут вода? Притом, что одна из причин сбоев в работе кишечника и появления запоров — недостаточное потребление жидкости. 

А хронический запор — это по умолчанию слабый иммунитет со всеми вытекающими последствиями. 

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Если у вас есть склонность к запорам, первое, что необходимо сделать — увеличить объем выпиваемой воды. Суточный минимум — 40 мл воды на каждый килограмм вашего веса. Каждый считает для себя индивидуально. Универсальная норма полтора литра в день не подходит, поскольку вес у всех разный. 

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Обратите внимание, что в данном расчете мы говорим только о чистой воде! Чаи, соки, компоты и другие употребляемые в течение дня жидксти в счет не идут.
Екатерина Маркова
Екатерина Маркова
ЗОЖ
Семейный нутрициолог
Теги : Екатерина Маркова, питьевой режим, водный баланс
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