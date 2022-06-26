Сон в темноте защищает от гипертонии
Старайтесь спать в полной темноте, как призывают исследователи. Это поможет защититься от гипертонии, диабета и даже ожирения.
Исследование разделило людей на две группы. Одну группу заставляли спать в полной темноте, а другую подвергали воздействию какого-то света во сне. Основываясь на результатах, эксперты пришли к выводу, что циркадные ритмы организма очень важны, а их нарушение может привести к ухудшению общего состояния здоровья, особенно у пожилых людей. Плохой сон из-за яркого света может сбить циркадные ритмы. Свет в ночное время может ухудшить здоровье из-за дерегулирования циркадных ритмов, которые жизненно важно для предотвращения болезней и оптимальной производительности.
Когда вы спите, тело вырабатывает гормон мелатонин. Он имеет несколько полезных свойств. Это антиоксидант и противовоспалительное средство. Если вы спите с включенным светом, секреция мелатонина снизится. Человек также может испытывать ночные кошмары, которые вызваны ненужным освещением. В целом, сон в освещенной комнате увеличивает риски:
Ожирения
Диабета
Гипертонии
Сердечно-сосудистых заболеваний
Метаболическиъ заболеваний
Стресса
Не включайте свет в спальне. Если вы не можете без него спать, сделайте свет тусклым, находящимся близко к полу. Цвет света также важен. Янтарный или красный/оранжевый свет меньше стимулирует мозг. Не используйте белый или синий свет. Если вы не можете контролировать наружное освещение, используйте затемняющие шторы или наденьте маску для глаз. Расположите кровать так, чтобы наружный свет не падал прямо вам в лицо. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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