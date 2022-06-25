Названы опасные последствия выпиваемой в большом количестве воды

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стакан воды

Если вода выпивается в слишком большом количестве, это чревато опасными для здоровья последствиями, напоминают эксперты.

Выпиваемая в большом количестве вода может навредить почкам, сообщают «ИноСМИ», ссылаясь на мнение эксперта, доктора Майка Бола.

«Лишняя вода сначала всасывается в кровоток, а затем отфильтровывается почками и выводится из организма в виде мочи. Почки обычного здорового взрослого человека могут удалять до одного литра воды в час. Если в течение нескольких часов потреблять свыше этого количества, возникнет риск водной интоксикации и других побочных эффектов», - сказал Бол.

Эксперт перечислил признаки, указывающие на водную интоксикацию
  • Тошнота и рвота.
  • Спутанность сознания.
  • Забывчивость.
  • Головная боль.
Медик подчеркнул, что организму, пострадавшему от избытка воды нужна помощь. Если состояние гипонатриемии (водной интоксикации) начнет прогрессировать, его последствием могут стать очень тяжелые симптомы – галлюцинации, судороги, нарушенная речь, слабость, мышечные спазмы, ухудшение работы мозга, кома.

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Доктор Бол добавил, что риск пострадать от опасных последствий выпиваемой в большом количестве воды особенно высок у тех, кто постоянно утоляет жажду водой в условиях физических нагрузок или экстремальной жары без дополнительной минерализации организма.  Кроме того, возможны проблемы с психикой, из-за которых вода потребляется в чрезмерных дозах.

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