Названы опасные последствия выпиваемой в большом количестве воды

«Лишняя вода сначала всасывается в кровоток, а затем отфильтровывается почками и выводится из организма в виде мочи. Почки обычного здорового взрослого человека могут удалять до одного литра воды в час. Если в течение нескольких часов потреблять свыше этого количества, возникнет риск водной интоксикации и других побочных эффектов», - сказал Бол.

Тошнота и рвота.

Спутанность сознания.

Забывчивость.

Головная боль.