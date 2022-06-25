Названы опасные последствия выпиваемой в большом количестве воды
Если вода выпивается в слишком большом количестве, это чревато опасными для здоровья последствиями, напоминают эксперты.
Выпиваемая в большом количестве вода может навредить почкам, сообщают «ИноСМИ», ссылаясь на мнение эксперта, доктора Майка Бола.
«Лишняя вода сначала всасывается в кровоток, а затем отфильтровывается почками и выводится из организма в виде мочи. Почки обычного здорового взрослого человека могут удалять до одного литра воды в час. Если в течение нескольких часов потреблять свыше этого количества, возникнет риск водной интоксикации и других побочных эффектов», - сказал Бол.
Эксперт перечислил признаки, указывающие на водную интоксикацию
- Тошнота и рвота.
- Спутанность сознания.
- Забывчивость.
- Головная боль.
Доктор Бол добавил, что риск пострадать от опасных последствий выпиваемой в большом количестве воды особенно высок у тех, кто постоянно утоляет жажду водой в условиях физических нагрузок или экстремальной жары без дополнительной минерализации организма. Кроме того, возможны проблемы с психикой, из-за которых вода потребляется в чрезмерных дозах.
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