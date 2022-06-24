Врачи: какой вред здоровью может нанести мороженое

«Ученые внесли мороженое в топ продуктов, которые сокращают жизнь, из-за наличия в нем растительных жиров – это и пальмовое масло, и другие суррогаты», - сообщил заслуженный врач России.

Если и употреблять мороженое, то исключительно натуральное, к тому же есть его нужно умеренно – об этом высказались российские медики, профессор Владимир Хавинсон и профессор Светлана Трофимова. Врачи рассказали в интервью (платформа «Смотрим»), какой вред здоровью может нанести мороженое, имея в виду продукт, купленный в магазине. Так, профессор Хавинсон отметил, что продающееся в наши дни мороженое нередко содержит в себе компоненты, потенциально опасные для здоровья и даже способные сокращать жизнь.Хавинсон подчеркнул, что употребляемые в большом количестве, такие жиры могут способствовать развитию заболеваний сосудов и сердца. Кроме того, мороженое отличается высокими дозами сахара – злоупотребление им ведет к ухудшению когнитивных способностей.Профессор Трофимова, в свою очередь, добавила, что сочетание в мороженом жиров и сахара является очень вредной смесью для поджелудочной железы, печени, кишечника. Одновременное обилие жира и сахара негативно влияет на кишечную микрофлору, важнейший компонент иммунной системы. Если последняя начинает ослабевать, повышается риск возникновения диабета, рака, напомнила Трофимова.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой сыр наиболее вреден для сердечников