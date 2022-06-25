Употребление мяса в жару способствует развитию рака: мнение врача

«Так как из-за жары у человека замедляется пищеварение, то мясо, к тому же жареное, надолго остается в кишечнике, что может привести к онкологии из-за накопления нежелательных, потенциально токсичных веществ, образуемых при его переваривании», - поделилась Соломатина.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в интервью о том, что тяжелая пища и мясо, употребляемые в жаркую погоду, повышают подверженность людей онкозаболеваниям. Медик объяснила, что организм, приспосабливаясь к существованию в условиях жары, снижает активность некоторых процессов – в частности, замедляется пищеварение, из-за чего также снижается аппетит. Однако если аппетит как-то стимулируется, и человек налегает на мясо (например, это происходит на отдыхе, на пикнике), то этот продукт, сложный для усвоения, может поспособствовать опасным изменениям.Медик добавила, что стимулировать деятельность пищеварительного тракта в жару следует, употребляя овощи, богатые клетчаткой, а также ферментированные продукты. Любителям шашлыка врач посоветовала готовить его вместе с овощами, либо готовить полностью овощные шашлыки, которые могут быть очень вкусными, если освоить нужный рецепт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды напитков в жаркую погоду увеличивают риск болезней сердца.