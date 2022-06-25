3 вида напитков в жаркую погоду увеличивают риск болезней сердца
Кливлендская клиника констатирует, что употребление некоторых напитков в условиях жары создает излишнее напряжение и перегрузку в сердечно-сосудистой системе.
Пристрастие к трем видам напитков в жаркую погоду увеличивает риск болезней сердца. Говоря об этом, врачи уточнили, о каких напитках идет речь.
- Алкоголь.
- Кофе.
- Сладкие напитки.
«Потребление этих напитков в жаркую погоду может значительно увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и неожиданных ударов», - предупредили эксперты.
Медики объяснили, что прием алкоголя усиливает потерю жидкости, что чревато эффектом обезвоживания, опасным летом
Помимо того, алкоголь, а также кофе могут создавать определенное напряжение в сосудах, стимулировать различные физиологические процесс, включая скачуки артериального давления. Подобная активизация для организма, которому итак приходится тратить много ресурсов на адаптацию к жаре, может стать чрезмерным испытанием на прочность.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, к каким опасным для здоровья последствиям может приводить выпиваемая в большом количестве вода.
Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)
Здоровье
крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд
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