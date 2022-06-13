Врач Соломатина говорит о «печальных последствиях» приема крепкого чая в жару

«Густая кровь нормально не доходит до головного мозга и сердца, и может случиться сердечный приступ или инсульт», - заметила Соломатина.

«Одна чашка крепкого чая может вызвать тахикардию, повышение давления, тошноту и другие неприятные состояния», - предупредила Соломатина.