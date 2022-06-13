Врач Соломатина говорит о «печальных последствиях» приема крепкого чая в жару
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, прием крепкого чая в жаркую погоду летом чреват печальными последствиями в виде ухудшения самочувствия, появления тяжелых симптомов, неблагополучных изменений в работе сердца.
Люди, имеющие хронические проблемы с нервной системой, сердцем и сосудами, должны отказаться от приема крепкого чая в жару, считает врач Елена Соломатина. В интервью медик сообщила, что такой напиток содержит много кофеина, действующего как мочегонное средство, лишающее организм дополнительного количества влаги. В условиях жары, когда тело физиологические теряет больше жидкости, это может делать кровь излишне густой.
«Густая кровь нормально не доходит до головного мозга и сердца, и может случиться сердечный приступ или инсульт», - заметила Соломатина.
Медик добавила, что в жару прием крепкого чая может вызвать «печальные последствия» у людей, обладающих высокой чувствительностью к кофеину, а также, у тех, кто лишь изредка пьет кофе или чай. Но даже у тех, кто регулярно употребляет данные напитки, может произойти неожиданно резкая ответная реакция на кофеин, если скажется комплексное воздействие на организм ряда факторов – жары, усталости, недосыпа, стресса или волнения, перегрузок.
«Одна чашка крепкого чая может вызвать тахикардию, повышение давления, тошноту и другие неприятные состояния», - предупредила Соломатина.
В то де время, добавила специалист, при хорошей переносимости кофеина чай помогает концентрироваться и улучшает работоспособность.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи называют зеленый горошек продуктом, способным замедлять старение.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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