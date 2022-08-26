Как улучшить сон и поднять настроение?

«Триптофан — это аминокислота, биологический предшественник серотонина, нейромедиатора удовольствия и мелатонина, гормона сна. Наш организм использует порядка 10% триптофана для производства серотонина», — говорит эксперт.

Как известно, серотонин — главный дирижер нашего настроения. Когда серотонин в дефиците, настроение тоже на нулях. Иногда возможно даже развитие депрессии.Но и переизбыток серотонина также не есть хорошо. Когда его много, хорошее настроение сменяется тревогой, паникой и повышенной возбудимостью.Какие косвенные признаки свидетельствуют о нехватке в организме серотонина? Постоянная тягу к сладостям и особенно к шоколаду; бессонница, запор, алкогольная зависимость, отсутствие терпения, сдержанности, головные боли, возбудимость, раздражительность.А еще о дефиците серотонина говорит пониженный болевой порог, то есть вы совершенно не можете терпеть боль. Часто с этим сталкиваются женщины в период ПМС.Можем ли мы получить триптофан, а следовательно и серотонин, из пищи? Можем. Его источниками служат яйца, мясо, сыры, индейка, кальмары, курица.Как видим, много триптофана именно в белковых продуктах, а не в углеводной пище. Можем сделать вывод: чтобы повысить настроение, нужно есть не сладости, а белок животного происхождения!