Почему чай поможет прожить подольше
Хотя среди молодого поколения популярность чая снижается, этот напиток обладает огромными преимуществами для здоровья. Две чашки чая в день на 13% снижают риск преждевременной смерти.
Национальный институт здравоохранения США проанализировал данные по 500 000 жителей Туманного Альбиона, хранящиеся в британском Биобанке. Этот анализ показал, что употреблявшие две и более чашек чая в день люди имели на 13% меньшую вероятность смерти по любой причине, по сравнению с теми, кто пил меньше или вообще чая не употреблял. Хорошая новость и для сладкоежек, поскольку эффект защиты от преждевременной смерти сохранялся даже в том случае, если люди добавляли в чай сахар, хотя известно о его плохом влиянии на здоровье.
Это одно из самых крупномасштабных исследований, доказывающих положительное воздействие чая, и оно проводилось в стране, где этот напиток является культовым. Чёрный чай богат антиоксидантами, которые укрепляют здоровье сердца, кишечника и мозга, сокращая показатели «хорошего» холестерина, артериального давления и сахара в крови. Хотя популярность чая среди так называемых миллениалов упала в пользу кофе, этот напиток всё равно является очень востребованным.
Британцы в день выпивают 100 млн чашек чая. И это несмотря на падение спроса со стороны молодых людей. В 2021 году продажи кофе в этой стране более чем в два раза превысили продажи чая. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Национальные институты здравоохранения
ЗОЖ
учреждение Департамента здравоохранения Соединённых Штатов Америки. Является основным центром правительства США
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