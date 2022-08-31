Супружеская неверность бывает заразной

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Супружеская неверность бывает заразной

Исследование показало, что люди с большей вероятностью изменяют своим партнёрам, если знают об их супружеской неверности. К такому выводу пришли ученые из Университета Райхмана. 

Большинство из нас вступает в длительные отношения с твёрдым намерением не изменять своим партнёрам, хотя исследования показывают, что на эти измены со временем решается 75% мужчин и 68% женщин. Теперь же установлено, что неверность может быть заразной. Люди более склонны к измене, если они знают, что у их половинок уже есть отношения на стороне. 

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Старорежимные нормы прелюбодеяний отступают на задний план, и у человека усиливается желание иметь альтернативных партнёров, когда он знает о том, что его постоянный спутник тоже этим занимается. Отметим, что предыдущие исследования оценивали так называемые детерминанты неверности, но в основном они были сосредоточены на индивидуальных характеристиках и аспектах отношений.

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В новом исследовании его авторы пытались понять, насколько внешние обстоятельства влияют на вероятность похода налево. Отношения не существуют в вакууме, их функционирование зависит от социального контекста не меньше, чем от внутренних обстоятельств. И чем чаще человек устремлялся к поиску так называемых альтернативных партнёров на стороне, тем выше было вероятность, что его постоянный партнер займется тем же самым. А значит, супружеская неверность действительно заразна. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Райхмана

ЗОЖ

частное высшее учебное заведение в Израиле, созданное и возглавляемое профессором Уриэлем Райхманом

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